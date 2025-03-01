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"كان رايح يعزّي".. مصرع مسن سقطت سيارته ببحر أبو الأخضر في الشرقية

03:51 م السبت 01 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مصرع مسن سقطت سيارته ببحر أبو الأخضر في الشرقية
  • عرض 4 صورة
    مصرع مسن سقطت سيارته ببحر أبو الأخضر في الشرقية
  • عرض 4 صورة
    مصرع مسن سقطت سيارته ببحر أبو الأخضر في الشرقية
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الشرقية -ياسمين عزت:

لفظ مواطن يبلغ من العمر 79 عاما أنفاسه الأخيرة غرقا بسبب سقوط سيارته في مياه بحر أبو الأخضر بمحافظة الشرقية وجرى انتشال الجثمان وتسليمه لذويه.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يشير إلى مصرع مواطن بسبب سقوط سيارته في مياه بحر أبو الأخضر.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ وتبين العثور على سيارة تحمل أرقام لوحات 453 ب ص ص، فيما تم الدفع بعدد من فرق الإنقاذ النهري التي تمكنت من انتشال جثمان ضحية الحادث المدعو عبد اللطيف محمد كامل ويبلغ 79 عاما من العمر.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها. وأفادت التحريات الأولية أن المواطن مقيم بمحافظة القاهرة وقدم إلى محافظة الشرقية ليؤدي واجب العزاء في أحد أقارب زوجته.

صرحت الجهات المعنية بالدفن وتسليم الجثمان لذويه بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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مصرع مسن محافظة الشرقية انتشال جثمان
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