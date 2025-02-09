309 آلاف مريض تلقوا خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات الدقهلية في يناير

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الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت مديرية الصحة في محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، استقبال المستشفيات التابعة لها 309,845 مريضًا بالعيادات الخارجية خلال شهر يناير الماضي، وفقًا لما أعلنه الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

أوضح مدكور أن أقسام الاستقبال والطوارئ استقبلت 101,142 حالة، فيما أُجريت 2,334 عملية جراحية متنوعة، وتم استقبال 11,899 حالة بالعناية المركزة و832 بالحضّانات.

وفي إطار جهود القضاء على قوائم الانتظار، أُجريت 198 عملية، بينها 36 قسطرة قلبية و162 عملية رمد، إلى جانب تنفيذ 38,877 جلسة غسيل كلوي.

وأشار وكيل الوزارة إلى تكثيف الجولات الإشرافية، حيث نفذت فرق إدارة المستشفيات 98 زيارة تفقدية شملت 31 مستشفى عامًا ومركزيًا ونوعيًا، لمتابعة مستوى الخدمة وضمان توافر الأطقم الطبية على مدار الساعة.

كما أكد استمرار أعمال تطوير مستشفيات منية النصر وبلقاس، مع بدء إنشاء وحدات متخصصة لعلاج أمراض الدم بمستشفيات أجا والسنبلاوين، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والإدارية المشرفة على المستشفيات.