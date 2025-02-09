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حريق محدود في استاد التربية والتعليم ببني سويف

02:43 م الأحد 09 فبراير 2025

حريق محدود في استاد التربية والتعليم ببني سويف

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بني سويف-حمدي سليمان:

شب حريق محدود في استاد التربية والتعليم الكائن بحي مقبل في مدينة بني سويف، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة داخل استاد التربية والتعليم وسط مدينة بني سويف، إثر حريق في مراتب لعبة الجمباز الخاصة بتوجيه التربية الرياضية.

وأسرع العاملون بالاستاد واستطاعوا إخماد النيران التي نشبت في الملعب الخلفي الذي تُجرى عليه الألعاب الفردية، والذي تسبب في احتراق مراتب الجمباز.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.

حريق محدود في استاد التربية والتعليم ببني سويف

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قوات الحماية المدنية حريق استاد التربية والتعليم بني سويف
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