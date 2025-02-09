تموين الشرقية: مبادرة سوق اليوم الواحد توفر السلع بأسعار مناسبة

الشرقية - ياسمين عزت:

أقامت مديرية التموين الشرقية، سوق اليوم الواحد بمدينة الزقازيق، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30٪.

يقام السوق بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات القطاع الخاص وكبار التجار.

أكد عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن هذه الأسواق شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين ورغبتهم بإقامة هذه الأسواق بشكل دائم، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم .

وأوضح عوض الله، أن سوق اليوم الواحد يوفر كافة السلع الغذائية من زيت وسكر ومكرونة وأرز وسمن وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وخضار وفواكهة، وكذا السلع الغير غذائية، وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وأضاف وكيل الوزارة ان مديرية تموين الشرقية نفذت أسواق اليوم الواحد بمحافظة الشرقية على مدار واحد وثلاثون يوماً للأسبوع الثامن على التوالي، لافتا أنه سيتم تعميم تلك المبادرة على جميع مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لجميع المواطنين، مؤكداً على أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الالتزام بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة.

أكد وكيل الوزارة، أن المديرية ترفع درجة الاستعدادات للبدء في إقامة معارض أهلا ً رمضان بنطاق المحافظة بدءا من الشهر الجاري مع تخصيص ركن ثابت لأهلاً رمضان بأسواق اليوم والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية لطرح كافة السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.