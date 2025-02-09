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مصرع 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم مروع بالإسكندرية -فيديو وصور

11:48 ص الأحد 09 فبراير 2025
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    حادث تصادم مروع بين جامبو وميكروباص بالإسكندرية (3)
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    حادث تصادم مروع بين جامبو وميكروباص بالإسكندرية (2)
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    حادث تصادم مروع بين جامبو وميكروباص بالإسكندرية (6)
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    حادث تصادم مروع بين جامبو وميكروباص بالإسكندرية (7)
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    حادث تصادم مروع بين جامبو وميكروباص بالإسكندرية (5)
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    حادث تصادم مروع بين جامبو وميكروباص بالإسكندرية (4)
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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين إثر حادث تصادم، صباح اليوم الأحد، بين سيارة نقل جامبو وميكروباص أعلى كوبري أبو الخير بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام مدخل أبيص 8 أعلى كوبري أبو الخير بالطريق الصحراوي.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص تصادم ميكروباص "أجرة" يحمل ركابًا من منطقة عبد القادر في اتجاه محطة مصر بسيارة جامبو بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص جرى نقلهم إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وإصابة 6 آخرين بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، جرى نقل 5 منهم إلى المستشفى الأميري الجامعي ومصاب إلى مستشفى خاص، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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