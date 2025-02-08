انطلاق مبادرة "نسمة هواء" لتطوير منشآت الرعاية الصحية بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

كشفت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، عن تجهيز غرف الاستنشاق في إطار مبادرة "نسمة هواء" بمنشآت تطوير الرعاية الأساسية، تحت إشراف إدارة الرعاية الأساسية بقيادة الدكتورة إيمان زهران، مدير الإدارة، وانتهى استلام وتوزيع أجهزة الطوارئ على خمس منشآت صحية في المرحلة الأولى من المبادرة.

شملت المنشآت المستفيدة من هذه التجهيزات، والتي تعمل على مدار 24 ساعة، كل من: طه شبرا في قويسنا، طوخ دلكة في تلا، شمياطس في الشهداء، الحامول وجزي في منوف، وتمت التجهيزات وفقاً للبروتوكول المبرم بين وزارة الصحة والسكان ومؤسسة "حياة كريمة" وشركة "أسترازينيكا".

التجهيزات التي المنفذة شملت: جهاز نيبولايزر، (عدد 1) معدات شفط، جهاز قياس الأكسجين، سرير طبي (شيزلونج)،كرسي، 100 قطعة فموية معقمة أحادية الاستخدام لأجهزة الاستنشاق، ورق حائط يحتوي على لوجو وزارة الصحة، لوجو مؤسسة "حياة كريمة"، ولوجو شركة "أسترازينيكا".