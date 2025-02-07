مصرع شخص في حادث تصادم ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقى شخص مصرعه، بعدما صدمته سيارة ميكروباص، على الطريق الزراعي في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص، ودراجة بخارية، على الطريق الزراعي في نطاق مركز ببا، فجرى التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسرعة توجيه سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "رجب.ت.ع"، 70 عامًا، مقيم عزبة أيوب بمركز ببا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.