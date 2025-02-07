وسط الرياح والأمطار.. مواطنون يستمتعون بالأجواء الشتوية على شاطئ بورسعيد - فيديو وصور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد مواطنون على شواطئ بورسعيد، اليوم الجمعة، للاستمتاع بالأجواء الشتوية رغم الشعور البرودة الشديدة نتيجة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

وتشهد محافظة بورسعيد أجواء شتوية غائمة يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، وغيوم كثيفة، ورياح متوسطة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف - بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

وقضى مواطنون من أبناء بورسعيد وزوارها من مختلف المحافظات أوقاتهم على شواطئ بورسعيد في المشي والتريض وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية، فضلا عن التقاط الصور التذكارية خاصة "السيلفي".