بحر شبين ابتلع "محمد" والكُرة.. غرق شاب أثناء مباراة في الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

لقى طالب مصرعه غرقا بترعة بحر شبين بنطاق مركز نبروه محافظة الدقهلية، وذلك جراء سقوطه في المياه حال محاولته استخراج كرة.

كان اللواء حسام عبدالعيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة نبروه من بعض الأهالي بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة "بحر شبين" بنطاق دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين غرق محمد حامد فتحي شعبان، 17 عاما، طالب ومقيم مركز نبروه، وذلك أثناء لعب كرة القدم رفقة زملائه وسقوط الكرة بالمياه ونزوله فى محاولة استعادتها إلا أن قدمه انزلقت ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه.

جرى انتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أمرت بإيداع الجمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى نبروه المركزي.