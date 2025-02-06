وقف الملاحة النهرية وتحذير عاجل للسائقين.. أسوان تتأهب لعاصفة ترابية - صور

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أسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات المناخية الحالية، حيث تم إغلاق حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر بشكل مؤقت بسبب تقلبات الأحوال الجوية واشتداد الرياح وضعف الرؤية.

وشدد المحافظ على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لضمان التفاعل السريع مع أي أحداث طارئة.

كما وجهت إدارة المرور بالطرق السريعة الصحراوي الغربي "أسوان/القاهرة، وأسوان/أبو سمبل" بتنبيه سائقي الحافلات والسيارات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة للحفاظ على سلامة الركاب.

من جانبه، أوضح المهندس البحري سامي البربري، مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان، أنه تم إبلاغ جميع الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية بإيقاف النشاط الملاحي مؤقتاً لحين تحسن الأحوال الجوية، مع حظر الإبحار والمغادرة بشكل قطعي.

وأضاف أنه تم التشديد على جميع العائمات النهرية التي لا تزال في حالة إبحار بضرورة توخي أعلى درجات الحرص والحذر أثناء المناورات وأعمال التراكي، مع الالتزام الكامل بتعليمات الأمن والسلامة وعدم زيادة السرعة، وذلك تحسباً لعاصفة رياح ترابية متوقعة في النطاق الجغرافي والإداري لمحافظة أسوان.

وأكد البربري على ضرورة الإبلاغ الفوري في حال حدوث أي طوارئ لضمان استجابة سريعة، كما طالب جميع العائمات النهرية المتراكية بتأمين أشغال الرباط ومراجعتها، بالإضافة إلى تأمين محتويات السطح المشمس لتفادي أي أضرار محتملة.