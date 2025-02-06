وزير العمل ونائب محافظ بني سويف يُكرّمان أوائل برامج التدريب المهني

بني سويف-حمدي سليمان:

شهد محمد جبران وزير العمل، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة، لتكريم أوائل برامج التدريب المهني، وتسليم عقود عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، في حضور النائب محمد رجب عضو مجلس النواب، و أحمد معوض وكيل وزارة العمل، وبعض قيادات الوزارة، والمديرية.

وأكد وزير العمل على على اهتمام القيادة السياسية بملف التدريب، والتشغيل، وتوعية الشباب والخريجين الجدد بالعمل في القطاع الخاص، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو إقامة المشروعات القومية، والمناطق الصناعية، وتوفير عمل لائق وحياة كريمة للمواطنين، خاصة الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم أصحاب الأعمال، وتقديم كافة التسهيلات لهم، مع تقديم كافة الرعاية والحفاظ على حقوق العمال الذي يمثلون عصب الاقتصاد وأساس العملية الإنتاجية.

وكرم الوزير ونائب المحافظ 10 من أبناء المحافظة من أوائل الدورات التدريبية التي نظمتها الوزارة بهدف تدريب الشباب مع سوق العمل، فضلا عن تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم من الجنسين، والتي وفرتها مديرية العمل بالتعاون مع القطاع الخاص في بعض مصانع الملابس، والمراكز الطبية، وشركات الأسمنت، بما يتناسب مع وضعهم الصحي، وطبيعة ونوع الإعاقة، وذلك بهدف دمج ذوي الهمم في سوق العمل في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.