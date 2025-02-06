ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

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الشرقية - ياسمين عزت:

أعلنت محافظة الشرقية، اليوم الخميس، عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية وأتاحت رابط لحصول الطلاب على الدرجات عبر الصفحة الرسمية فيس بوك لديوان عام المحافظة بإدخال رقم الجلوس.

واعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 /2025 م، بنسبة نجاح بلغت 74.7%، حيث تقدم لأداء الامتحان (149448) طالبًا وطالبة حضر منهم 147700.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99.09% حيث تقدم لأداء الامتحان 1623 طالبا وطالبة حضر منهم 1538.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 94 %، حيث تقدم لأداء الامتحان 50 طالبًا وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 87%، حيث تقدم لأداء الامتحان 15 طالبًا وطالبة.

هنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب.

يمكن الحصول على درجات الطالب بإدخال رقم الجلوس في هذا الرابط من هــنـا