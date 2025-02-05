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المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طفلة في القليوبية

08:03 م الأربعاء 05 فبراير 2025

تعبيرية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بهتك عرض طفلة، كما قضت المحكمة بحبس المتهم 5 سنوات لحيازته مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

أحالت النيابة العامة المتهم "خليل.م.خ" 24 عامًا، عامل، في القضية رقم 15531 لسنة 2024 قسم الخصوص والمقيدة برقم 2980 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 11 أكتوبر الماضي بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، هتك عرض المجنى عليها الطفلة "شمس.ا.م" التي لم تتجاوز سن الثانية عشرة بغير قوة أو تهديد على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز مواد مخدرة.

أكدت تحريات الرائد محمد أحمد يحيي محمود، معاون مباحث قسم شرطة الخصوص، صحة الواقعة على النحو الوارد بأقوال المجني عليها.

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