هنا أكل الأسد حارسه. إقبال غير متوقع على حديقة حيوان الفيوم بعد إعادة فتحها

الفيوم - حسين فتحى:

شهدت حديقة حيوان الفيوم اليوم الأربعاء إقبالًا كبيرًا من الزوار، وخاصة طلاب المدارس والجامعات، وذلك عقب إعادة افتتاحها بعد إغلاقها منذ السبت الماضي، على خلفية التهام أسد لعم سعيد جابر الدش الحارس الليلى للحديقة.

وقالت الدكتورة نهى مصطفى مدير حديقة حيوان الفيوم، إن الحديقة شهدت اليوم إقبالًا كبيرًا من قبل زوارها من مختلف الأعمار وطلاب المدارس والجامعات.

وأكدت مصطفى، أن الحديقة مؤمنة بالكامل، لا سيما المناطق التي تضم الحيوانات المفترسة مثل الأسود وسيد قشطة والقرود وبيت الزواحف، مشددة على عدم وجود أي خطر على الزوار.

إقبال خاص على منطقة الأسود

وأوضحت مصطفى أن أغلب الزوار قدموا خصيصًا لمشاهدة بيت الأسود، بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة القرد الشهير "كوكي"، الذي يتميز بقدرته على القيام بحركات بهلوانية، والكتابة بالقلم والورقة، والتصفيق والرقص، بل وحتى إطلاق الزغاريد، مما أضفى أجواء من المرح داخل الحديقة.

إغلاق حديقة حيوان الفيوم

وكان محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، قد أصدر قرارًا بإغلاق الحديقة حدادًا على وفاة الحارس عم سعيد جابر الدش، الذي تعرض لهجوم مميت بعد سقوطه بالخطأ داخل بيت الأسود، وقد تم تصفية الأسد المعتدي وانتشال جثمان الحارس قبل أن يتم التهامه بالكامل.