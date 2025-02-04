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6 جوائز في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الإسماعيلية

06:50 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

المخرجة هالة جلال

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تنطلق الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يوم الأربعاء 4 فبراير، وتستمر حتى 11 فبراير 2025، برئاسة المخرجة هالة جلال. وتضم فعاليات المهرجان مسابقة للأفلام القصيرة بمشاركة 24 فيلمًا من مختلف دول العالم، تشمل الأفلام التسجيلية والروائية وأفلام التحريك، ما يعزز التنوع الثقافي والفني للمهرجان.

تتنافس في المسابقة أفلام من ألمانيا، فرنسا، لبنان، الصين، مصر، الجزائر، البرتغال، الأرجنتين وغيرها. ومن أبرز الأعمال المشاركة: "حيث يزهر الياسمين دائمًا" للمخرج حسين بستوني (ألمانيا)، "آفاق المستقبل" (فرنسا والأرجنتين)، "ما بعد بيروت" (لبنان)، "الطفل الثاني" (الصين)، و"البذرة" (كوريا).

تُمنح الجوائز لستة أفلام، بواقع جائزتين لكل فئة: الأفلام التسجيلية، الروائية، وأفلام التحريك. ومن بين المشاركات البارزة فيلم "رجل البحر" للمخرج المصري عمرو بيومي، الذي يقدم رؤية جديدة لقضايا البحر والصراع الإنساني، و"إيبوكا، العدالة" للمخرج جوستيس روتيكارا (كندا - رواندا).

تتولى لجنة تحكيم دولية تقييم الأفلام، برئاسة المخرجة الفرنسية سولونج بوليه، المتخصصة في السينما الوثائقية وتعزيز الثقافات العربية عبر السينما، وتضم اللجنة الفنان المصري محمد حاتم، الحائز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان مالمو للسينما العربية، والمخرجة الألمانية كارلوتا كيتل، المتخصصة في السينما الأوروبية المعاصرة.

يُتوقع أن يشكل المهرجان منصة فنية عالمية، تعكس تنوع الأفلام وجودتها، وتعزز الحوار الثقافي بين السينمائيين والجمهور في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

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مهرجان الإسماعيلية الدولي هالة جلال ألمانيا فرنسا
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