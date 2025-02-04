لمواجهة ظاهرة الفريزة.. حملات مكبرة بأحياء المنتزه وشرق الإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة للقضاء على ظاهرة النباشين والفريزة ومداهمة أماكن تواجدهم، لما تمثله من إساءة للمظهر الجمالي للمدينة وآثارها السلبية على البيئة.

واستهدفت الحملات بالتنسيق مع قوات الشرطة مناطق" العماروة، العصافرة قبلي، التوحيد، طوسون، عرامة" بحي المنتزه ثان، و"منطقة سيدي جابر بحي شرق الإسكندرية.

وأسفرت الحملات عن مصادرة حوالي طن و150 كيلو من "فرز القمامة" والتحفظ على ٣ أجولة وتروسيكل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات المكبرة على بؤر الفريزة والنباشين، وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضدهم لما تمثله من إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.







