إعلان

لمواجهة ظاهرة الفريزة.. حملات مكبرة بأحياء المنتزه وشرق الإسكندرية- صور

03:50 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حملات مكبرة على الفريزة بأحياء الإسكندرية (4)
  • عرض 5 صورة
    حملات مكبرة على الفريزة بأحياء الإسكندرية (5)
  • عرض 5 صورة
    حملات مكبرة على الفريزة بأحياء الإسكندرية (3)
  • عرض 5 صورة
    حملات مكبرة على الفريزة بأحياء الإسكندرية (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة للقضاء على ظاهرة النباشين والفريزة ومداهمة أماكن تواجدهم، لما تمثله من إساءة للمظهر الجمالي للمدينة وآثارها السلبية على البيئة.

واستهدفت الحملات بالتنسيق مع قوات الشرطة مناطق" العماروة، العصافرة قبلي، التوحيد، طوسون، عرامة" بحي المنتزه ثان، و"منطقة سيدي جابر بحي شرق الإسكندرية.

وأسفرت الحملات عن مصادرة حوالي طن و150 كيلو من "فرز القمامة" والتحفظ على ٣ أجولة وتروسيكل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات المكبرة على بؤر الفريزة والنباشين، وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضدهم لما تمثله من إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية المنتزه ظاهرة الفريزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كان خارج من الصلاة.. عامل يقتل مقاولا أمام مسجد في الكلاحين بقنا

إعلان

إعلان

عاجل - المركزي يرفع سعر الفائدة بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل
هل يتوقف بنكا الأهلي ومصر عن طرح الشهادة ذات العائد 23.5% و27% قبل اجتماع المركزي؟
بورصة المقرئين.. بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات