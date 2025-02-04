وفاة أسقف ديرمواس بالمنيا عن عمر ناهز 81 عاما

المنيا- جمال محمد:

توفي الأنبا أغابيوس أسقف ديرمواس ودلجا بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 81 عاماً بعد صراع مع المرض داخل أحد مستشفيات القاهرة.

ونعت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان لها الأسقف المتوفى، وأعلنت عن ترؤس البابا تواضروس الثاني لصلوات تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية غدًا الأربعاء، الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ونشرت مطرانية ديرمواس أبرز المحطات في حياة الأسقف المتوفى :

وُلد الأنبا أغابيوس يوم ٢ أبريل عام ١٩٤٤ بمدينة الزقازيق، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام ١٩٦٨، وعمِل مهندسًا زراعيًّا ومفتشًا للتموين بطنطا.

خدم بكنيسة السيدة العذراء وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالكفور بطنطا، وترهب في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون يوم ١٥ ديسمبر ١٩٧٧، سيم قسًا يوم ١٧ يوليو ١٩٧٩ باسم الراهب ويصا الأنبا بيشوي، رُسم قمصًا يوم ١ يناير ١٩٨١، وعُيّن أمينًا لدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.



انتدبه المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث للخدمة في الكنيسة المرقسية بالأزبكية، وكنيسة السيدة العذراء بوسط البلد عام ١٩٨٥، وكذلك بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بشارع الجيش، سيم أسقفًا في ١٣ نوفمبر ١٩٨٨، ورُسم مطرانًا في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢، عانى من المرض في الفترة الأخيرة ونقل مؤخرًا إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة، وتوفي صباح اليوم.



