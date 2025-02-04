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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ

12:02 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ

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أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ظهور نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

بلغت نسبة النجاح 82.27%. كما اعتمد المحافظ نتائج الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 96.09%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة نجاح 100%.

وأشار البيان الصادر عن المحافظة إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 66 ألفًا و259 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 235 طالبًا وطالبة، بينما حضر 66 ألفًا و24 طالبًا وطالبة.

جاء الإعلان عن النتائج بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتورة غادة النحاس، مدير عام التعليم العام، وجلال فوزي، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وتامر وهدان، مدير التعليم الإعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
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