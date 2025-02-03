نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المحافظات.. روابط مباشرة للاستعلام

محافظات - مصراوي:

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور بفارغ الصبر نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 -2025، وبدأت بعض المحافظات في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية تباعًا، وفى الوقت ذاته لازالت عدد من الإدارات التعليمية تواصل عملها للانتهاء من عملية تصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات.

يقوم موقع "مصراوي"، في السطور التالية، بنشر نتائج الامتحانات في المحافظات التي تم إعلانها، كما يوفر أيضًا روابط للنتائج في المحافظات الأخرى التي لم تُعلن بعد.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في السويس

اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، اليوم الأحد، وبلغت نسبة النجاح 85.28%.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى بورسعيد

و اعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وبلغت نسبة نجاح بلغت 74.5%.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى الإسكندرية

اعتمد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت84.2%.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس من خلال الضغط هـــنـــا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى الوادي الجديد

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بنسبة نجاح بلغت ٩٣.٩%، فيما حصل على الدرجة النهائية ٣٠ طالبا، وبلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادي المهني والمكفوفين ١٠٠%.

رابط النتيجة: اضغط هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الدقهلية

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول "إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدقهلية" للعام الدراسي 2024/2025 م وذلك بنسبة نجاح 89.4 % .

للاطلاع على النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية اضغط هنـــــــــــــا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وبلغت النسبة العامة للنجاح 75.87%، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 76.52 % ، في حين و لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 83.3 % ، بينما وصلت نسبة النجاح لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع إلى 88 %.

للحصول على النتيجة اضغط هنــــــــــــــــا

نتيجة الصف الثالث الاعداد في القاهرة

واعتمد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (نتيجة الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024-2025 بنسبة نجاح 72.94%.

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى دمياط

واعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع.

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الإسماعيلية

اعتمد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح 82.87%، بزيادة 4.29% عن العام الماضي.

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية اضغط هنــــــــــــــا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في المنيا

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، ظهر اليوم الاثنين، الانتهاء من رصد وتجميع الدرجات وكافة الأعمال الخاصة بامتحانات النصف الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمديرية والمختصة بإعلان كافة البيانات، عن ظهور النتيجة بعد قليل، ونشرها عبر الصفحة، ومن المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب المنيا عبر رابط الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة .

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية اضغط هنــــــــــــــا

روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي في المحافظات التي لم تُعلن بعد.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القليوبية

في القليوبية، أكد مصدر رسمى بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن أعمال التصحيح جرى الانتهاء منها الأحد، وتبدأ بعد ذلك أعمال الرصد والمراجعة يومي الاثنين والثلاثاء، ويعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية النتيجة الأربعاء على أقصى تقدير.

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي في المنوفية

كشف الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن قرب انتهاء أعمال المراجعة للشهادة الإعدادية، وأنها في مراحلها النهائية، ومن المنتظر إعلانها صباح غد الثلاثاء.

أضاف "صلاح" لمصراوي، أن نسبة النجاح ستكون أقل من العام الماضي لكنها طيبة، لافتًا إلى احتمالية تأجيلها إلى يوم الأربعاء، حال احتاج المراجعون لبعض الوقت.

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي في أسوان

وتواصل مديرية التعليم بمحافظة أسوان، أعمال تقدير وجمع درجات طلاب الصف الثالث الاعدادي تمهيداً لإعلان النتيجة، المقرر لها نهاية الأسبوع الحالي بعد اعتمادها من اللواء إسماعيل كمال.

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الأقصر

انتهت أعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالأقصر، وكشف الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد ستعرض النتيجة على المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لاعتمادها وإعلانها رسميا.

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي في قنا

وتواصل لجان كنترول الشهادة الإعدادية في قنا أعمالها تصحيح المواد الدراسية تمهيدًا لإعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي بعد مراجعة الدرجات واعتمادها من قبل المحافظ.

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