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تناولوا جبنة وسلطة وحلاوة.. إصابة 6 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

11:16 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

تسمم غذائي - أرشيفية

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بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة "جبنة وسلطة وحلاوة طحينية"، داخل منزل الأسرة بمدينة بني سويف، اليوم الثلاثاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "عرفة.م.ع"، 38 عامًا، زوجته "إيمان.ر.ح"، 35 عامًا، وأبناؤهما "محمد"، 14 عامًا، و "سارة"، 12 عامًا، و "أيبك"، 10 أعوام، و "لؤلؤة"، 3 أعوام، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مصابين بمغص و قيء، واشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة "جبنة، وسلطة، وحلاوة طحينية" بمنزلهم بأحد أحياء مدينة بني سويف.

جرى عمل الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، و حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة

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تسمم غذائي بني سويف وجبة فاسدة
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