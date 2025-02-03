12 فرعًا بالإسكندرية.. انطلاق معارض أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية (صور)

الإسكندرية- محمد البدري:

انطلقت معارض أهلا رمضان في فروع المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، وذلك في إطار استعدادات أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية 12 فرعا للمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية يقام بها معارض أهلا رمضان بمختلف أنحاء المحافظة؛ هي "مجمع وهدان بالمنشية، مجمع الأزاريطة، مجمع الجويلي بمنطقة رشدي، مجمع جناكليس شارع أبو قير، مجمع السيوف شارع جمال عبد الناصر السيوف، مجمع أبو العباس بمنطقة بحري، مجمع أبو طالب بمنطقة أبو قير، مجمع البيطاش بالعجمي، مجمع بلوكلى طريق الحرية، مجمع سيدى مسعود بالعامرية، مجمع برج العرب أمام المسجد الكبير، مجمع محرم بك ".

وأكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية توجيه جميع الأجهزة الرقابية للمديرية لمتابعة معارض أهلا رمضان ومتابعة توافر السلع المعروضة بكميات كبيرة و جودة عالية والتأكد من الاعلان عن الأسعار ومتابعة المعارض يوميا.

وأوضح وكيل الوزارة أن جميع معارض أهلا رمضان توفر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتا إلى أنه من المقرر فتح منافذ جديدة ومعارض في مختلف أحياء المحافظة.

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن المعارض توفر سلعا بأسعار تنافسية تقل عن مثيلتها بالأسواق بنسبة 30% لبعض السلع، وتوفر منتجات منها اللحوم والدواجن والأرز والسكر والمكرونة والزيوت والسمن والبلح والزبيب والدقيق والفول وقمر الدين وجوز الهند والشاى والجبن والصلصة والخل والملح.