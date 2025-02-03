إعلان

العثور على جثة مجهولة الهوية بمياه مصرف شبرا العنب فى الشرقية

04:24 م الإثنين 03 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية -ياسمين عزت

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، على جثة مواطن مجهول الهوية في مياه مصرف مار بقرية شبرا العنب نطاق دائرة مركز شرطة منيا القمح.

كانت مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يشير إلى تبلغ عمليات شرطة النجدة من الأهالي يفيد العثور على جثمان مواطن مجهول الهوية في مياه مصرف مار من قرية شبرا العنب.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة منيا القمح، وتبين وجود جثة لمواطن طافية على سطح المياه، وجرى انتشال الجثمان واستخراجه والتحفظ عليه في مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت الجهات المعنية، فيما يكثف مركز منيا القمح جهوده لكشف الغموض حول العثور على الجثة وكشف هويتها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية أمن الشرقية الأجهزة الأمنية منيا القمح جثة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى جنوب سيناء.. نسبة النجاح 73,86%

إعلان

إعلان

نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المحافظات.. روابط مباشرة للاستعلام
رغم قفزة الساندوتش 10%.. مؤشر بيج ماك: السعر العادل للدولار 23.32 جنيه