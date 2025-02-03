العثور على جثة مجهولة الهوية بمياه مصرف شبرا العنب فى الشرقية

الشرقية -ياسمين عزت

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، على جثة مواطن مجهول الهوية في مياه مصرف مار بقرية شبرا العنب نطاق دائرة مركز شرطة منيا القمح.

كانت مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يشير إلى تبلغ عمليات شرطة النجدة من الأهالي يفيد العثور على جثمان مواطن مجهول الهوية في مياه مصرف مار من قرية شبرا العنب.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة منيا القمح، وتبين وجود جثة لمواطن طافية على سطح المياه، وجرى انتشال الجثمان واستخراجه والتحفظ عليه في مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت الجهات المعنية، فيما يكثف مركز منيا القمح جهوده لكشف الغموض حول العثور على الجثة وكشف هويتها