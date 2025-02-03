تجديد حبس نجل الفنان عبدالعزيز مخيون 15 يومًا

البحيرة - أحمد نصرة:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو حمص الجزئية، تجديد حبس نجل الفنان الشهير عبدالعزيز مخيون 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية تسببه فى مصرع شخص وإصابة 2 آخرين صدمهم بسيارته.

كان المتهم "صلاح الدين" يقود السيارة رقم" ب ه‍ و 4765" أمام مدخل قرية القناوية، بمركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة وأسفر الحادث عن مصرع لؤي محمد وصفي يعقوب 33 عاما مقيم بقرية القناوية أبوحمص، بينما أصيب أحمد حامد الطويل، و تامر فرحات عبدالصمد" مقيمان بقرية الجرن التابعة لدائرة أبوحمص ونقل المصابان لمستشفى دمنهور التعليمى، لتلقى العلاج اللازم.

كما كشف التحقيقات التى تجريها نيابة مركز أبو حمص فى المحضر رقم 2215 لسنة 2025 أن الحادث تسبب فى إتلاف عدد من السيارات، والدرجات البخارية، التى تصادف وجودها أثناء وقوع الحادث، وكذلك إتلاف محل موجود بجانب الطريق الزراعى.