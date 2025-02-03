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محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

01:25 م الإثنين 03 فبراير 2025

أكرم محمد جلال

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

اعتمد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح 82.87%، بزيادة 4.29% عن العام الماضي.

أعلن محافظ الإسماعيلية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول بلغ 30,319 طالبًا، حضر منهم 30,159 طالبًا، وذلك في ثماني إدارات تعليمية على مستوى المحافظة.

وحضر اعتماد النتيجة أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الذي أوضح أن بعض الفئات حققت نسبة نجاح 100%، وهي الشهادة الإعدادية للمكفوفين ،الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع ،الشهادة الإعدادية المهنية.

أما عن نسب النجاح في المدارس، فقد بلغت 81.03% في المدارس الرسمية الحكومية عربي ،96.9% في المدارس الرسمية لغات.

أشاد محافظ الإسماعيلية بالمستوى المتميز للطلاب في الإدارات التعليمية المختلفة، حيث جاءت نسب النجاح كالتالي إدارة التل الكبير التعليمية: 89.97% ،إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية: 89.49% ،إدارة القنطرة غرب التعليمية: 82.34%

وأكد المحافظ أن دعم الأسرة وأولياء الأمور لأبنائهم يمثل أحد أهم عوامل النجاح والتفوق، مقدمًا التهنئة للطلاب الناجحين، وحثهم على مواصلة الاجتهاد للحفاظ على هذا التفوق.

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية عن نسب النجاح في المواد الدراسية الأساسية، حيث جاءت على النحو التالي اللغة العربية: 98.74% ،اللغة الإنجليزية: 97.02% ،الدراسات الاجتماعية: 96.49% ،العلوم: 95.69% ،الرياضيات: 86.16%

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أنه اعتبارًا من الغد الثلاثاء، 4 فبراير 2025، سيتم فتح باب التظلمات لمدة 15 يومًا، وذلك بمقر مديرية التربية والتعليم.

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أكرم محمد جلال الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية
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