تداول 44 ألف طن بضائع و 1004 شاحنات فى موانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة للموانئ البحرية، على مدار الـ 24 ساعة الماضية تداول 44 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1004 شاحنة و90 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 10 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 2655 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 4000 طن بضائع، و479 شاحنة و85 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 40000 طن بضائع، و 525 شاحنة و5 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة NEW SPSEIRIT ، وعلى متنها 28000 طن فوسفات تصدير إلى بلغاريا، والسفينتين سينا وAlcudia Express ، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين سينا وAlcudia Express ، ومغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

وشهد ميناء نويبع تداول 4000 طن بضائع و400 شاحنة، خلال وصول وسفر السفن "كوين نفرتيتي، بريدج، آور، آيلة".