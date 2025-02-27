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المنيا تودع "البيك أب".. والمحافظ: "مش هرحم أي سواق يرفض المنظومة الجديدة"

05:05 م الخميس 27 فبراير 2025
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  • عرض 5 صورة
    مبادرة إحلال واستبدال سيارات ربع النقل بأخرى ميكروباص
  • عرض 5 صورة
    مبادرة إحلال واستبدال سيارات ربع النقل بأخرى ميكروباص
  • عرض 5 صورة
    مبادرة إحلال واستبدال سيارات ربع النقل بأخرى ميكروباص
  • عرض 5 صورة
    مبادرة إحلال واستبدال سيارات ربع النقل بأخرى ميكروباص
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المنيا- جمال محمد:

أطلقت محافظة المنيا، اليوم الخميس، مبادرة إحلال واستبدال سيارات ربع النقل بأخرى ميكروباص، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، للقضاء على سيارات ربع النقل "البيك أب" بعد تعدد حوادثها في الآونة الأخيرة بجميع مراكز المحافظة.

وقال اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إن السيارات البيك أب ، سيارات غير آدمية ولا تناسب أبناء المنيا، مضيفاً: قسما بالله مش هرحم أي سواق يرفض المنظومة وبيتاجر بأرواح الناس، أو يفكر يضايق أصحاب الميكروباصات الجديدة، ومش عايز حد يختبرني ويتحداني في المسألة دي لأنه هيكون غلطان.

وأوضح كدواني أن المبادرة انطلقت في شهر أكتوبر الماضي، وتهدف للوصول إلى جميع المراكز والقرى، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسائقين أثناء التقديم والترخيص.

وأشار المحافظ إلى أن المنيا شهدت العام الأخير نحو 550 حادث للسيارات الربع نقل، ما يؤكد عدم آدميتها للمواطنين.

وأختتم المحافظ حديثه متوعداً السائقين الرافضين للمنظومة قائلاً: "الحاضر يبلغ الغائب.. عصر العربية البيك أب انتهى في المنيا وطول ما انا عايش وسطكم مش هتشتغل لنقل الأهالي تاني" .

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محافظة المنيا اللواء عماد كدواني استبدال سيارات ربع النقل مبادرة إحلال واستبدال سيارات سيارات ربع النقل البيك أب
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