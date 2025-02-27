وزير الإسكان ومحافظ القليوبية يستعرضان عددًا من ملفات العمل المشتركة

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة بين وزارة الإسكان والمحافظة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة والمحافظة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء، بالترحيب بمحافظ القليوبية والحضور، مشيرًا إلى زيارته الأخيرة لمحافظة القليوبية لتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة، ومشيدًا بالتنسيق الدائم مع مسؤولي المحافظة بشأن تلك المشروعات كافة.

وأضاف وزير الإسكان، أن اجتماع اليوم جاء لتعزيز هذا التعاون والتنسيق، واستعراض عدد من الأفكار والمقترحات التي تساهم في تحسين جودة الحياة لدى المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له.

من جانبه، ثمن المهندس أيمن عطية، استمرار التواصل والتنسيق مع وزارة الإسكان، موضحًا أن للوزارة الكثير من الإسهامات على مستوى التخطيط ببعض المناطق بالمحافظة، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة بمختلف المحافظات.

واستعرض وزير الإسكان، ومحافظ القليوبية، خلال الاجتماع، عددًا من ملفات العمل فيما يخص المشروعات التي تعمل على تنفيذها الوزارة داخل المحافظة، فضلًا عن استعراض عدد من الفرص الاستثمارية والتي تستهدف إقامة مجتمع عمراني متكامل.

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