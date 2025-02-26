خلال 18 رحلة..2148 سوريًا يغادرون ميناء نويبع إلى بلادهم في 2025

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، مغادرة العبارة كوين نفرتيتي متجهة إلى ميناء العقبة الأردني، وعلى متنها 144 سوريًا، وذلك ضمن الرحلات المنتظمة التي يجري تنظيمها لتيسير عودة الأشقاء السوريين إلى وطنهم.

وبلغ إجمالي عدد السوريين المغادرين إلى بلدهم عبر الميناء منذ بداية العام إ 2148 فردًا، موزعين على 18 رحلة بحرية.

وشهد شهر يناير الماضي مغادرة 1048 فردًا، فيما غادر 1100 فرد خلال شهر فبراير الجاري، بينهم 751 فردًا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، و205 فرد يوم الأحد الموافق 23 فبراير، و 144 فردًا خلال رحلة اليوم.

وأكد اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن الهيئة تواصل تقديم كافة التسهيلات لضمان سلاسة إجراءات السفر، مع توفير بيئة آمنة ومريحة للمغادرين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر والأردن، لضمان تنظيم الرحلات وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

وتواصل هيئة موانئ البحر الأحمر جهودها في تطوير الخدمات بالموانئ المصرية ورفع كفاءة التشغيل، بما يعزز دورها في دعم حركة النقل البحري وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.