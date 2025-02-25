محافظ القليوبية يفتتح 3 معارض "أهلًا رمضان" لتوفير السلع المخفضة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ثلاثة معارض "أهلًا رمضان" في مناطق حيوية بالمحافظة، ضمن جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وشملت المعارض التي تم افتتاحها مناطق حي شرق شبرا الخيمة، شبين القناطر، وطوخ، حيث تفقد المحافظ المنتجات المعروضة التي تضمنت مختلف السلع الغذائية، مثل الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، البقوليات، بالإضافة إلى مستلزمات رمضان الأخرى، مثل التمور، المكسرات، الحلويات، اللحوم، والدواجن المجمدة والمبردة.

وأشاد المحافظ بمستوى التنظيم وجودة المنتجات، مؤكدًا أهمية هذه المعارض في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما أشار إلى أن المعارض توفر خصومات تصل إلى 20% على بعض السلع، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر خلال الشهر الكريم.

ودعا المحافظ المواطنين إلى زيارة المعارض والاستفادة من العروض المقدمة، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة طوال شهر رمضان.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية وعضو مجلس النواب، أن الغرفة التجارية تعمل بالتعاون مع المحافظة على توفير السلع المخفضة، مشيرًا إلى استمرار التوسع في إقامة المعارض بمختلف مناطق القليوبية لدعم المواطنين خلال الشهر الفضيل.