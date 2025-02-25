عبدالمحسن سلامة: انفراجة قريبة في ملف الصحفيين المحبوسين.. وإجراءات غير مسبوقة لحماية المهنة - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، إن الانتخابات المقبلة ليست معركة سياسية، بل معركة نقابية ومهنية تهدف إلى إنقاذ النقابة والمهنة.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه في مقر نقابة الصحفيين بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بحضور نقيب الصحفيين بالإسكندرية رزق الطرابيشي، ورامي ياسين سكرتير عام النقابة الفرعية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية هدى الساعاتي؛ خالد الأمير، وشوكت سعد، وكلاء المجلس، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وأضاف سلامة أن النقابة تواجه تحديًا وجوديًا يستدعي توحيد الصفوف والعمل المشترك من أجل إنقاذ النقابة والمهنة والمؤسسات الصحفية.

وأكد أن النقابة خلال فترته السابقة لم تُغلق ساعة واحدة، مشيرا إلى أنه قرر الترشح استنادًا إلى ثلاثة محاور رئيسية، هي الحريات، المحور المهني والنقابي والمحور الاقتصادي.

وعن محور الحريات؛ أكد أن ملف الصحفيين المحبوسين سيشهد انفراجة قريبة، مما يعكس حرصه على ضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين.

وأشار إلى أن المحور المهني والنقابي، يهدف إلى استعادة هيبة الصحفيين وضمان حقوقهم، وتحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة داخل المهنة، بينما يشمل المحور الاقتصادي؛ مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة، من بينها زيادة البدل، إلى جانب رؤية متكاملة توفر الدعم المطلوب للصحفيين، لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وفيما يخص مشروع العلاج، أوضح سلامة أن لديه تصورًا شاملاً لتطويره، من خلال خطة وقتية وأخرى متوسطة المدى، تتضمن التعاون مع المعامل الأكثر انتشارًا وجودة، وتوفير أطباء متميزين، بالإضافة إلى وعده بإنشاء مستشفى خاص للصحفيين، بهدف تحقيق رعاية صحية متميزة لأعضاء النقابة.

وأضاف سلامة: "لا أرغب في الدخول إلى معارك شخصية أو جانبية، لأننا أمام تحدٍ مصيري، وعلينا التركيز على دعم مؤسساتنا ونقابتنا، وتعزيز دور الصحفيين في المجتمع". وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التكاتف والعمل المشترك بين جميع الصحفيين، بعيدًا عن الصراعات الجانبية، من أجل مستقبل أفضل للنقابة والمهنة.

كما كشف عن رؤيته لزيادة موارد النقابة عبر أفكار قابلة للتنفيذ، تهدف إلى خلق موارد إضافية تساهم في تحسين أوضاع الصحفيين.

وفيما يتعلق بموعد الانتخابات القادمة، أوضح سلامة أن جميع المرشحين توافقوا على عقد الانتخابات في 2 مايو المقبل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.

فيما أوضح مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية أن اللقاء يعتبر الأول في استقبال المرشحين للانتخابات المقبلة، مؤكدا أن النقابة مستمرة في استقبال كافة المرشحين على منصب النقيب العام وعضوية المجلس لعرض مختلف الرؤى والبرامج الانتخابية