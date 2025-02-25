تدخل الخدمة العام المقبل.. الأعلى للجامعات يتابع تجهيزات كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور

البحيرة - أحمد نصرة:

استقبلت جامعة دمنهور أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات، لمتابعة التجهيزات النهائية لكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور، والتي تقع في مدينة النوبارية، ؛ تمهيدا لتفعيل الدراسة بها و استقبال الطلاب الجدد بدءًا من العام الدراسي المقبل.

خلال الزيارة اصطحب الدكتور حازم قطري القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور، أعضاء اللجنة لتفقد المبنى الخاص بالكلية، والمرور على المدرجات والمعامل وقاعات التدريس والمكاتب الإدارية التي جرى تجهيزها بالكلية.

وأكد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الجامعة على تحسين وتطوير برامجها التعليمية بما يتوافق مع المعايير الدولية، و التعاون مع الخبراء المتخصصين لتحقيق أهداف الجامعة في الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، لافتا إلى أن مراجعة الإمكانيات البشرية والمادية للكلية وتطوير البرامج الدراسية يعزز من قدراتنا على تقديم خدمة تعليمية متميزة وتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.

وأضاف ترابيس، "أن تقديم برامج دراسية متطورة يعتمد على تقييم دقيق للإمكانيات المتاحة والعمل على تحسينها بما يتوافق مع متطلبات العصر، مشيرا إلى أن هذه الجهود تنعكس بالإيجاب على مصلحة الطلاب، وتساهم في إعداد كوادر متميزة قادرة على تلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي."