تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 34 متهمًا في القضية رقم 15657 لسنة 2024 جنايات الدقي، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش الدقي».

34 متهمًا يواجهون تهم الإرهاب والتمويل

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس تولوا خلال عام 2021 قيادة جماعة إرهابية تتبع تنظيم «داعش»، أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها، وتبني أفكار متطرفة.

كما وُجه للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تستخدم العنف والترويع للإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الثامن والعشرين حتى الأخير تهم تمويل الإرهاب، من خلال توفير الدعم المالي واللوجستي، وإعداد مقار لعقد الاجتماعات التنظيمية، إلى جانب توفير مواد تثقيفية تحمل أفكارًا متطرفة.

