محاكمة 34 متهمًا في خلية "داعش الدقي" أمام جنايات بدر

كتب : صابر المحلاوي

04:00 ص 11/04/2026

مجمع محاكم بدر

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 34 متهمًا في القضية رقم 15657 لسنة 2024 جنايات الدقي، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش الدقي».

34 متهمًا يواجهون تهم الإرهاب والتمويل

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس تولوا خلال عام 2021 قيادة جماعة إرهابية تتبع تنظيم «داعش»، أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها، وتبني أفكار متطرفة.

كما وُجه للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تستخدم العنف والترويع للإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الثامن والعشرين حتى الأخير تهم تمويل الإرهاب، من خلال توفير الدعم المالي واللوجستي، وإعداد مقار لعقد الاجتماعات التنظيمية، إلى جانب توفير مواد تثقيفية تحمل أفكارًا متطرفة.
محكمة بدر إرهاب تمويل الإرهاب داعش الدقي جنايات محاكمة تنظيم داعش

أول تعليق من عمر جابر بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد في الكونفدرالية
رياضة محلية

أول تعليق من عمر جابر بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد في الكونفدرالية
حدث بالفن| تطورات حالة عبدالرحمن أبو زهرة الصحية وبكاء فريدة الشوباشي
زووم

حدث بالفن| تطورات حالة عبدالرحمن أبو زهرة الصحية وبكاء فريدة الشوباشي
انهارت من البكاء.. محمود حمدان يقبل رأس فريدة الشوباشي في عزاء والده
زووم

انهارت من البكاء.. محمود حمدان يقبل رأس فريدة الشوباشي في عزاء والده

كيف تبدأ يومك بطاقة إيجابية؟ 5 عادات بسيطة تغيّر حياتك
نصائح طبية

كيف تبدأ يومك بطاقة إيجابية؟ 5 عادات بسيطة تغيّر حياتك
نيويورك تايمز: إيران تواجه صعوبات في التعامل مع ألغام بمضيق هرمز
شئون عربية و دولية

نيويورك تايمز: إيران تواجه صعوبات في التعامل مع ألغام بمضيق هرمز

على خطى موديز.. ستاندرد آند بورز تبقي على تصنيف مصر مع نظرة مستقبلية مستقرة
42 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا الصحراوي