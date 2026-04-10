تصوير- أحمد مسعد:

استقبل السيناريست محمود حمدان، الكاتبة فريدة الشوباشي في عزاء والده، المقام مساء اليوم الجمعة في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

بكاء فريدة الشوباشي في عزاء والد محمود حمدان

ظهرت فريدة الشوباشي وهي تبكي على رحيل والد محمود حمدان، ليقوم حمدان باحتضانها وسط تأثرهما برحيله.

وكان من أبرز نجوم الفن في العزاء: الفنان أشرف زكي، الفنان عصام السقا، الفنانة يارا السكري، الفنان إبراهيم السمان، الفنان مراد فكري صادق، الفنان أحمد العوضي.

محمود حمدان يعلن رحيل والده

أعلن السيناريست محمود حمدان عن وفاة والده صباح يوم الثلاثاء 7 أبريل، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي، اللهم اغفر له وارحمه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأكرم نزله ووسّع مدخله، اللهم جعل مرضه وصبره عليه في ميزان حسناته، اللهم اجعل قبره روحًا وريحانًا، وافرشه من فراش الجنة، وأنِر عليه قبره بنور من رحمتك".

وينتظر حمدان عرض فيلم شمشون ودليلة الذي يجمعه من جديد بصديقه الفنان أحمد العوضي، وتشارك في بطولته الفنانة مي عمر، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن اجتماعي.

اقرأ أيضا:

هل هناك جزء سابع من مسلسل "المداح" في رمضان 2027؟.. المؤلف يجيب

لاميتا فرنجية بغطاء رأس وإطلالة جريئة في أحدث ظهور



