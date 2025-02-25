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أول تعليق من تجارية البحيرة على مد ساعات عمل المحلات والمطاعم خلال شهر رمضان

10:11 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

مواعيد غلق المحلات

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البحيرة - أحمد نصرة:

ثمنت الغرفة التجارية بالبحيرة قرار وزارة التنمية المحلية بشأن مد ساعات عمل المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر حتى الساعة الثانية صباحًا.

وأكد محمد الشريف، رئيس الغرفة، أن هذا القرار يأتي في إطار دعم النشاط التجاري والاقتصادي، حيث يتيح للتجار والمستثمرين فرصة أكبر لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل، مع تحقيق التوازن بين متطلبات السوق والحفاظ على النظام العام.

وأشار إلى أن الغرفة التجارية بالبحيرة تعمل على نشر وتعميم القرار على جميع التجار المنتسبين لها، مشددًا على أهمية التزام جميع المنشآت بالمواعيد المقررة وفقًا للقرار.

ويتضمن القرار استثناء بعض الأنشطة الحيوية مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات والدواجن والصيدليات وأسواق الجملة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع. كما يسمح للمطاعم والمقاهي بتقديم خدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

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