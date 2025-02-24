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القوى العاملة تعلن توفير 210 فرص عمل شاغرة بالقليوبية

03:51 م الإثنين 24 فبراير 2025

المهندس أيمن عطية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت مديرية العمل في القليوبية، توفير 210 فرص عمل شاغرة، ضمن النشرة القومية للتوظيف الشهرية التي أعلنتها المديرية مؤخرا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث بدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة ويستمر حتى اكتمال الأعداد المطلوبة.

وكشف المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية، ضمت 210 فرص في 3 شركات بمرتبات مجزية، وذلك في مدن بنها وشبرا الخيمة.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو التوجه لمقر مديرية العمل القليوبية ببنها بمجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة، ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالمحافظة، وذلك في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ما عدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.

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فرص عمل شاغرة بداية جديدة لبناء الإنسان أيمن عطية محافظ القليوبية
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