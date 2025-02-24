قنصل الصين بالإسكندرية: علاقاتنا الاستراتيجية مع مصر في عصرها الذهبي -صور

الإسكندرية- محمد البدري:

أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية، "يانغ يي"، أن العلاقات بين الصين ومصر تعززت بفضل التوجيه الاستراتيجي لقيادتي البلدين، مما جعل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما تمضي نحو عقدها الذهبي الثاني.

جاء ذلك في تصريح صحفي؛ اليوم الاثنين، على هامش زيارة وفد من رجال الأعمال الصينيين لإحدى قرى مؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية لتعزيز التبادلات الإنسانية؛ بحضور الدكتورة ندى ثابت عضو مجلس النواب.

وأضاف أن العلاقات المصرية الصينية تمتد عبر آلاف السنين، منذ قوافل طريق الحرير القديم حتى التعاون الوثيق اليوم في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

وأكد القنصل أن الاتحاد العام للتجار الصينيين في الإسكندرية يعمل على تعزيز التعاون بين البلدين، من خلال الاندماج في المجتمع المصري وتعزيز التنمية الاقتصادية الثنائية، مما يدفع بعلاقات الصداقة الصينية-المصرية إلى الأمام.

وأشار القنصل إلى أن التفاهم بين الشعوب يشكل الأساس الأكثر صلابة للعلاقات بين الدولتين؛ لافتا إلى أنه في هذا السياق، وجه الاتحاد العام للتجار الصينيين في الإسكندرية، بالتعاون مع قادة الجالية الصينية في مصر، دعمًا إلى إحدى قرى مؤسسات المجتمع المدني، ليجسد هذا التفاهم بشكل حي وملموس.

وعبر القنصل العام لدولة الصين بالإسكندرية عن امتنانه لقادة الجالية الصينية المشاركين في الحدث الخيري بمشاركة رجال الأعمال بغرفة التجارة الصينية بالإسكندرية "وانغ بي تشونغ، والسيد دينغ يونغ، هو هان هاو"، داعيًا المزيد من قادة الجالية الصينية للانضمام إلى جهود تعزيز التفاهم بين الشعبين.