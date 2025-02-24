جامعة بنها تستقبل فريق تقييم الجودة والسلامة السنوي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فريق التقييم لنظام الجودة (إيزو 9001 لسنة 2015)، وأيزو ( 45001 لسنة 2018 ) من مؤسسة AGA المانحة لشهادة الجودة وشهادة السلامة والصحة المهنية لجامعة بنها، برئاسة الدكتور محمد عثمان.

وضم وفد المراجعة الخارجية الدكتور محمد أحمد، والدكتورة منال درويش، والدكتورة مرام إبراهيم.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أن الزيارة هي زيارة لتقييم أداء منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية بالجامعة وللوقوف على مدى تطبيق إدارات الجامعة للإجراءات الموثقة في النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية والذي جرى تصميمه لعدد 24 إدارة عامة بجامعة بنها وللتأكد من تحقيق أهدافه.

وأكد رئيس جامعة بنها، على أن إدارات الجامعة جرى إعدادهم جيدا استعدادا لزيارة المراجعة الخارجية، حرصا على حصول الجامعة على استمرارية شهادات النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية.

من جانبه قال الدكتور عبد القادر عبد الكريم، منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة، إن فريق المراجعين قد بدأ فى فعاليات المراجعة بعمل جولة تفقدية لمكاتب إدارات الجامعة ثم البدء في عمليات المراجعة لنظام الجودة والسلامة والصحة المهنية حسب الجدول الزمني المحدد سابقا، لافتا الى أن زيارة التقييم تنتهي بعقد لقاء ختامي في نهاية الزيارة والتي سيتم فيها عرض نتائج الزيارة مع أطيب الأمنيات لجامعة بنها في الحصول على شهادة الجودة والسلامة والصحة المهنية.

والجدير بالذكر أن إدارات جامعة بنها في مارس 2023 قد حصلت على شهادة إيزو 9001 لسنة 2015 الخاصة الجودة و شهادة إيزو 45001 لسنة 2018 الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.