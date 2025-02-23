محافظ القليوبية: مدينة القناطر الخيرية الأعلى في التعديات على الأراضي الزراعية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شدد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على كل رؤساء مجالس المدن ومسئولي المحليات على ضرورة متابعة المتغيرات المكانية، أولا بأول ومتابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا أن كل رئيس قرية لايرد علي المتغيرات المكانية في وقتها، إما متقاعس أو متواطئ، موضحا أنه لن نقبل بهذا وسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مقصر أو متقاعس عن محاربة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددا على ضرورة الرد يوميا على أي متغير.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القليوبية جلسة المجلس التنفيذي اليوم بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام لمحافظة القليوبية واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد ومسئولي المديريات.

جرى خلال المجلس التنفيذي مناقشة مدى جدية حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة والتعامل مع هذا الملف بحذر، حيث أن هناك 198 حالة للمتعدين على أراضي أملاك الدولة لم يلتزموا بسداد واستكمال إجراءات التصالح.

وشدد محافظ القليوبية على حصر تلك الحالات واتخاذ إجراءات حاسمة لسحب الأراضي من الغير جادين.

وأصدر محافظ القليوبية قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد فوزي معاون المحافظ لشؤون الاستثمار والاقتصاد لتلقى تبرعات أهل الخير خلال شهر رمضان لضمان توزيع تلك المساعدات على الجميع وعلى نطاق واسع بالمحافظة وحتى لا يتكرر الصرف في وقت يكون آخرين محرومين.

وعرض محافظ القليوبية استعداد المحافظة خلال شهر رمضان من خلال تكثيف الحملات الرقابية علي اماكن بيع السلع والمنتجات الغذائية، وإلزام أصحاب المخابز بالإعلان بشكل واضح وظاهر عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان.

جرى خلال المجلس التنفيذي بالقليوبية عرض التعديات على الأراضي الزراعية، حيث بلغت نسبة التعديات 57 حالة بالقناطر وتعد الأعلى على مستوى المحافظة يليها قليوب ثم الخانكة والقرى الأكثر رصدا للتعديات قليوب والمنيرة أبو الغيط ثم بلقس.

كما جرى خلال المجلس تكريم عددا من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في قافلة مساعدات تحت شعار "من القليوبية لـ غزة" لدعم أهالي قطاع غزة في فلسطين، منهم اللواء ايهاب سراج السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير المساعد، والمستشار مصطفي عبد الحميد فرج رئيس هيئة الشبان العالمية لمساهمة الهيئة الفعالة حيث دعمت هيئة الشبان القافلة بـ 15 طن مواد غذائية، والمهندس عبد الحميد رخا ممثلا الهلال الأحمر بالقليوبية.

أكد محافظ القليوبية على الدور الهام الذي تقوم به منظمات المجتمع في كافة الفعاليات والأنشطة ودعهما الدائم لمحافظة القليوبية وخاصة كرم أهل القليوبية وإرسال مساعدات كبيرة لأهلنا في فلسطين.