محافظ سوهاج يفتتح سوق اليوم الواحد بالمنشأة -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

افتتح اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم السبت، سوق اليوم الواحد بمدينة المنشأة، وذلك ضمن سلسلة الأسواق التي تنظمها المحافظة في مختلف المراكز لتوفير احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وشهد الافتتاح الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والنائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، والنائب عبدالحكيم العش عضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، وأحمد البدري رئيس مركز ومدينة المنشاة.

يأتي افتتاح السوق في إطار جهود الدولة ورؤية القيادة السياسية للتوسع في هذه الأسواق والمعارض، والتي تهدف إلى مكافحة غلاء الأسعار وتوفير السلع والمواد الغذائية، وجميع إحتياجات الأسرة بأسعار مناسبة للمواطنين.

وقد شهد السوق إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين رحبوا بهذه المبادرة التي توفر لهم السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق التجارية الأخرى، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من العارضين المتخصصين في بيع السلع الغذائية، واللحوم، والأسماك، والمواد الأساسية، مما يسهم في تلبية احتياجات الأسر بأسعار أقل، ويستمر على مدار يومي السبت والأحد، وفي حالة الإقبال الشديد سوف يتم مده إلى ما بعد يوم الأحد.

و أشار "سراج" إلى أن هذه المبادرات تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز دور الدولة في تقديم الخدمات التي تسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، لافتا إلى أن سوق المنشأة هو الخامس من نوعه على مستوى المحافظة بعد أسواق طما وساقلتة وسوهاج وجرجا، مشيرا إلى أن المحافظة ستوالي افتتاح الأسواق والمعارض بجميع أنحاء المحافظة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.