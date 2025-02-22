قتل حبيبته وأشعل فيها النيران لرفضها الفضيحة.. ماذا حدث بالخانكة؟

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لم تكن "نجلاء" الفتاة الشابة المقبلة على الحياة، تدري أن قصة حبها السرمدية سوف تنتهي بمأساة قادتها إلى نهاية مأساوية على يد حبيبها.

لم يدر بخلد الفتاة أن حبيبها الذي وثقت به وأعطته أعز ما تملك، سيغدر بها ويقتلها بلا شفقة أو رحمة بعد أن طالبته بالزواج من أجل الستر وعدم الفضيحة أمام أسرتها، بعد أن قتلها خنقا وأشعل النيران بها.

أحداث الجريمة التي وقعت في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، تعود إلى يوم 8 أغسطس عام 2024، عندما تقدمت أسرة الفتاة "نجلاء" ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية بوفاة ابنتهم إثر حريق داخل منزلهم، حيث كانت الفتاة بمفردها.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، وبعد أن أجرى رجال المعمل الجنائي معاينة لمكان الحريق اكتشفوا وجود شبهة جنائية وأن الجريمة حدثت بفعل فاعل.

كثف رجال مباحث الخانكة من جهودهم لكشف غموض الواقعة، وبعد إجراء التحريات وسؤال شهود العيان، تبين تردد شاب يدعى "مدحت" يعمل فني صباغة، على منزل الفتاة باستمرار، ووجود علاقة عاطفية بينهم، وبمراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة تبين أن ذلك الشاب هو آخر من تردد على منزل الفتاة قبل وقوع الجريمة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب علاقة عاطفية كانت تجمعه بالفتاة ومطالبتها له بالزواج، وخوفا من افتضاح أمر علاقتهم معا قرر التخلص منها وإشعال النيران بها حتى يخفي آثار ومعالم جريمته.

وأوضح المتهم، أنه توجه إلى منزل المجني عليها، بعد اتصال هاتفي يخبرها بأنه يريد رؤيتها، وما أن دخل إلى المنزل طرحها أرضا وجثم فوقها وعصر عنقها بكلتا يديه وكتم أنفاسها بأن وضع وسادة على وجهها حتى تيقن من مفارقتها للحياة.

وتابع المتهم، وضعت النار بالمنزل بعد أن أوصلت مصدر حراري "قداحة" ذو لهب مكشوف ببعض محتويات الغرفة فامتدت النيران للغرفة وأحرقتها.

وأسدلت محكمة جنايات بنها، الستار على القضية بإحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لما اقترفه، من قتل فتاة خنقا وإشعال النيران بها أثر مطالبة المجني عليها للمتهم الزواج منها بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر مارس للنطق بالحكم.