البط نجم سفرة رمضان.. أسعار الدواجن قبل الشهر الكريم بسوهاج- فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم السبت، بثًا مباشرًا بعنوان "البط نجم سفرة رمضان.. إقبال على شراء الطيور قبل الشهر الكريم بسوهاج".

وقال عبدالحميد محروس، صاحب محل طيور بسوهاج إن هناك إقبال من المواطنين على شراء البط البلدي والبط المسكوفي؛ بسبب عادات وتقاليد أهالي المحافظة في إفطار الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، مضيفًا أن سعر كيلو البط تتراوح بين 120 و130 جنيه حسب النوع، وسعر الفراخ البيضاء وصل 110 جنيهات.

وأوضح أن سعر كيلو الرومي 165 جنيها، وسعر كيلو الفراخ البلدي 120 جنيها، وسعر الأوز 130 جنيها، وسعر الأرانب 130 جنيها.