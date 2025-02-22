مصرع سيدة سقطت من الدور الرابع في الشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

لقيت سيدة مصرعها جراء سقوطها من الطابق الرابع من شرفة منزل تقيم به بشارع الورش بمدينة الزقازيق.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الأحرار باستقبال المواطنة "ولاء.ع.ص" تبلغ من العمر 42 عاما، جثة هامدة جراء سقوطها من الطابق الرابع.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع سيدة أربعينية تدعى ولاء.ع جراء سقوطها من الطابق الرابع بشارع الورش، فيما جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر القانوني، فيما انتقلت النيابة العامة فريق من الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان وبيان أسباب الوفاة.

وأجرت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فيما يجري إنهاء تصاريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.