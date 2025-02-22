جوائز تصل 200 ألف جنيه.. غدًا انطلاق المسابقة الرمضانية في حفظ القرآن بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، عن إجراء المسابقة الرمضانية في حفظ القرآن الكريم إلى جانب بيان معاني المفردات، ومقاصد الصور لجزء"عم" من خلال كتاب البيان عن المنتخب في تفسير القرآن الكريم الجزء الثلاثون، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

قال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إنه سيجري بدء قبول طلبات المتقدمين للمسابقة اعتبارًا من غدًا الأحد وحتى يوم الخميس المقبل بجميع الإدارات التابعة للمديرية على مستوى مدن المحافظة، مشيرًا إلى أن المستندات المطلوبة هي: طلب باسم مدير المديرية للمشاركة في المسابقة، صورة شخصية للمتقدم، صورة بطاقة الرقم القومي، أو صورة شهادة الميلاد لصغار السن.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في تصريح اليوم، أن المسابقة تتضمن 4 مستويات الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع الإلمام بمعاني المفردات ومقاصد السور لجزء "عم" من خلال كتب البيان على المنتخب، ويكون عمر المتقدم لهذا المستوى لا يزيد عن 21 عامًا، ويتضمن المستوى الثاني حفظ ثلاث أرباع القرآن الكريم مع الإلمام بمعاني المفردات ومقاصد السور لجزء "عم" من خلال كتب البيان على المنتخب.

وتابع: أما المستوى الثالث يتضمن حفظ نصف القرآن الكريم مع الإلمام بمعاني المفردات ومقاصد السور لجزء "عم" من خلال كتب البيان على المنتخب، والمستوى الرابع يتضمن حفظ ربع القرآن الكريم مع الإلمام بمعاني المفردات ومقاصد السور لجزء "عم" من خلال كتب البيان على المنتخب.

وعن مواعيد الاختبارات، أكد وكيل الوزارة أن الاختبارات تجري بديوان عام المديرية بمدينة طور سيناء والإدارات التابعة لها بكافة المدن لمدة 5 أيام، اعتبارًا من غدًا الأحد حتى الخميس المقبل، لافتًا إلى أنه جرى تخصيص 200 ألف جنيه جوائز لهذه المسابقة، مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، ومن المقرر أن يجري توزيع الجوائز خلال احتفالية المديرية بليلة القدر.