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بالصور- إعدام 245 كيلو من الأغذية منتهية الصلاحية في حملة بأسوان

04:26 م الجمعة 21 فبراير 2025
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    إعدام 245 كيلو من الأغذية منتهية الصلاحية في حملة بأسوان (4)
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    إعدام 245 كيلو من الأغذية منتهية الصلاحية في حملة بأسوان (2)
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    إعدام 245 كيلو من الأغذية منتهية الصلاحية في حملة بأسوان (3)
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أسوان - إيهاب عمران:

في حملة مشتركة لجهاز حماية المستهلك وإدارة التراخيص والحوكمة، ومكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وقسم تراخيص المحلات، وشرطة المرافق، وإدارة الإعلانات بمواصلة تنظيم الحملات المكبرة لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.

ونجحت جهود الحملة فى المرور على 27 كيانًا تجاريًا بمنطقة طريق السادات، وأسفرت عن ضبط وإعدام 245 كيلو جرام من الأغذية منتهية الصلاحية، مع تحرير 4 محاضر مخالفة لقانون 181 لجهاز حماية المستهلك، مع تحرير مذكرات لغلق بعض المحلات غير المرخصة، والتنبيه على الأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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حماية المستهلك إدارة التراخيص والحوكمة مدينة أسوان الأغذية منتهية الصلاحية
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