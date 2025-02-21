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غيوم وصقيع ورياح.. طقس سيئ يضرب كفر الشيخ - صور

03:34 م الجمعة 21 فبراير 2025
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إلى موجة من الطقس السيئ بهبوب رياح متوسطة مصاحبة بموجة صقيع مع وجود غيوم دون التأثير على حركة السير في الطرق العامة والسريعة داخل المحافظة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفرالشيخ، على مدار الساعات الماضية ولغاية الوقت الحالي عدة إخطارات من رؤساء الوحدات المحلية بشأن تعرض المناطق التابعة لوحداتهم لموجة طقس سئ بوجود صقيع ورياح متوسطة مع تكاثف الغيوم.

كلف اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، ‏رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية برفع درجة الاستعداد نتيجة التغيرات المناخية.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتحسين منظومة النظافة، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي، وصيانة صفايات الأمطار، وأعمدة وكشافات الإنارة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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