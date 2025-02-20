محافظ الإسماعيلية يشدد على ضوابط إقامة المعارض لضمان السلامة وضبط الأسواق

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة إجراءات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض الموسمية، وذلك عقب اندلاع حريق بمعرض "أهلًا رمضان" بمدينة فايد.

شهد الاجتماع حضور اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من المسؤولين والجهات المعنية، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة لحماية المواطنين وتأمين الأسواق.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية، لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

توسيع المعارض والأسواق لضبط الأسعار

وأوضح المحافظ أن الإسماعيلية، من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية، نظمت ست نسخ من "سوق اليوم الواحد" في عدة مناطق، شملت حي ثالث بمدينة الإسماعيلية، مدينة المستقبل، حي ثان، منطقة أبوعطوة، ومدينة القنطرة غرب، إضافةً إلى ثلاثة معارض "أهلًا رمضان" في مركز ومدينة التل الكبير، ومعرض بمدينة القنطرة غرب، بهدف زيادة المعروض من السلع الغذائية بأسعار تنافسية، وضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.

كما أطلقت المحافظة مبادرة السوق المتنقل بقرى مركز فايد، لتوفير السلع الأساسية، وأسطوانات الغاز، والخضروات، والفواكه، كخطوة تجريبية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة حصر جميع المنافذ والشوادر داخل المحافظة، والتأكد من تطبيق معايير السلامة والحماية المدنية، بما يشمل تأمين المعارض والأسواق بسيارات الإطفاء والإسعاف، وضمان سلامة التوصيلات الكهربائية داخل المنشآت.

كما أصدر المحافظ قرارًا بعدم السماح بإقامة أي معارض أو شوادر أو منافذ موسمية إلا وفق ضوابط صارمة، تشمل الإشراف المباشر من مديرية التموين والتجارة الداخلية، الحصول على موافقة الحماية المدنية، والالتزام بإجراءات الوقاية من الحرائق.

وشدد على ضرورة تشكيل لجان رقابية من مديريات الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، ومباحث التموين، لمتابعة جودة وسلامة المنتجات المعروضة، وتطبيق الدليل الاسترشادي الموحد.

وأكد اللواء أكرم جلال حرص الدولة على توفير المنتجات الغذائية والتوسع في إقامة المعارض والأسواق، لضمان زيادة المعروض من السلع، والسيطرة على الأسعار، ومنع احتكار التجار للمواد الغذائية الأساسية.

كما شدد على الحد من العشوائية في إقامة المنافذ والشوادر، مع الالتزام بالقوانين المنظمة للأسواق، مؤكدًا أن الهدف من هذه الضوابط ليس فرض قيود على التجار، بل ضمان سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة إنجاز ملفات التقنين والتصالح، والمتغيرات المكانية، لتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.