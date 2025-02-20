إعلان

"أكل صباعه".. عامل أمن بمستشفى قنا الجامعي يعتدي على مواطن حاول زيارة مريض

03:03 م الخميس 20 فبراير 2025

مستشفيات قنا الجامعية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي:

في واقعة غريبة، تعرض مواطن ستيني لإصابة بليغة بعد أن قام عامل أمن بمستشفى قنا الجامعي بعضّ إصبعه خلال مشاجرة بينهما، وذلك إثر محاولة المجني عليه الدخول لزيارة مريض من أقاربه.

تلقى قسم شرطة قنا إخطاراً يفيد بإصابة المواطن "أ.إ" (60 عاماً)، من مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، بقطع في الإصبع الصغير لليد اليمنى، وتبين أن المتهم "و.م" (50 عاماً)، العامل كحارس أمن بالمستشفى، هو من قام بعضّ إصبع المجني عليه بعد منعه من الدخول بالقوة.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لبدء التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى قنا الجامعي عامل أمن الاعتداء على مواطن قنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تنويه جوي عاجل.. موجة باردة خلال ساعات وأمطار على 7 مناطق
إمساكية شهر رمضان 2025 في مصر.. مواعيد الصلاة والإفطار والسحور
بعد قليل.. المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. ما هي أقرب التوقعات؟