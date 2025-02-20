"أكل صباعه".. عامل أمن بمستشفى قنا الجامعي يعتدي على مواطن حاول زيارة مريض

قنا- عبدالرحمن القرشي:

في واقعة غريبة، تعرض مواطن ستيني لإصابة بليغة بعد أن قام عامل أمن بمستشفى قنا الجامعي بعضّ إصبعه خلال مشاجرة بينهما، وذلك إثر محاولة المجني عليه الدخول لزيارة مريض من أقاربه.

تلقى قسم شرطة قنا إخطاراً يفيد بإصابة المواطن "أ.إ" (60 عاماً)، من مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، بقطع في الإصبع الصغير لليد اليمنى، وتبين أن المتهم "و.م" (50 عاماً)، العامل كحارس أمن بالمستشفى، هو من قام بعضّ إصبع المجني عليه بعد منعه من الدخول بالقوة.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لبدء التحقيقات.