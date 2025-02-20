صحة الشرقية تنظم دورة تدريبية مكثفة لمنسقي الجودة

الشرقية -ياسمين عزت

نظمت إدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، دورة تدريبية لمنسقي الجودة بالإدارات الصحية ومنسقي الجودة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك بقاعة التدريب بمستشفى الزقازيق العام، بالتنسيق مع إدارة الجودة، تحت إشراف الدكتورة إيمان الأزرق مديرة إدارة التدريب، والدكتور أحمد الهلالي مدير إدارة الجود.

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن التدريب المستمر يعد ركيزة أساسية لتحسين الأداء المهني ورفع كفاءة الكوادر الطبية، مؤكداً على أن الوزارة تسعى دائماً لدعم البرامج التدريبية التي تعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشار إلى أن هذه الدورات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتطوير الأداء الصحي ورفع مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، وكذلك تسريع وتيرة اعتماد المنشآت الصحية ضمن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، أن الدورة التدريبية تناولت محاور الجودة الصحية، والمعايير الدولية المحدثة لاعتماد المنشآت الصحية، حيث قام بالتدريب كل من الدكتور أحمد الهلالي، والدكتورة نسرين عطية نائب مدير إدارة الجودة بالمديرية، وتم استعراض خطة اعتماد مجمع سعود الطبي التابع للإدارة الصحية بالحسينية، إلى جانب شرح المتطلبات الأساسية للاعتماد.

كما أضاف مدير المكتب الإعلامي بأنه تم تدريب منسقي الجودة بالمستشفيات حول التغيرات التي طرأت على المعايير الخاصة بالمستشفيات، وشملت الدورة ورشة عمل حول هذه التغييرات لضمان التطبيق الفعلي لها.

أشار إلى أنه في ختام فعاليات الدورة التدريبية تم تكريم فرق الجودة المتميزة في مراجعة المعايير، لافتاً إلى أن وكيل الوزارة قدم الشكر لجميع المشاركين في هذا العمل، تقديراً لجهودهم في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.