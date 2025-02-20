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فيلم رعب في بني سويف.. شاب يحتجز شقيقه والشرطة تتدخل

01:35 م الخميس 20 فبراير 2025

بوكس شرطة

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بني سويف- حمدي سليمان:

نجحت قوات الشرطة في تحرير شاب احتجزه شقيقه المصاب بحالة من الهياج النفسي والحركي، داخل شقة في أحد الأبراج بمدينة بني سويف، اليوم الخميس.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بصدور صرخات استغاثة، ونداءات "الحقوني" من شقة بأحد أبراج الأوقاف بمدينة بني سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الشرطة إلى موقع البلاغ.

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ بشارع عبد السلام عارف وسط مدينة بني سويف، وعقب تقنين الإجراءات جرى اقتحام الشقة، وتبين تواجد شاب يدعى "م.ر.ك"، حاصل على بكالوريوس تجارة، في شرفة الشقة حاملا سلاح أبيض "سكينة"، في حالة هياج، ويهذي بكلمات غير مفهومة، ويحتجز شقيقه في غرفة داخل الشقة.

جرى تحرير المحتجز، ونقل الشاب المصاب إلى مستشفى الأمراض النفسية لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتحرر محضر بالواقعة.

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بني سويف شاب يحتجز شقيقه مديرية أمن بني سويف
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