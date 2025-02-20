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إصابة طفلين في انقلاب سيارة على طريق بنها الحر بالقليوبية

12:47 م الخميس 20 فبراير 2025

سيارات إسعاف -أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من محطة وقود سنهرة بطوخ، اتجاه القاهرة.

أسفر الحادث عن إصابة طفلين شقيقين بسحجات وكدمات بالجسم، وجرى نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق بنها شبرا الحر بالقرب من محطة وقود سنهرة بطوخ.

على الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق بنها شبرا الحر بالقرب من محطة وقود سنهرة بطوخ، وأسفر الحادث عن إصابة كل من يس علاء الدين أحمد 10 سنوات، وشقيقه عمرو علاء الدين أحمد 3 سنوات، مقيمان التجمع الثالث، مصابين بكدمات وسحجات، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المواطنين، بعد رفع وتجنيب السيارة على جانب الطريق.

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انقلاب سيارة إصابة طفلين طريق بنها الحر القليوبية
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